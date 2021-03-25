Китайские школьники не смогут пойти в школу, если вся их семья не будет вакцинирована

Некоторые местные органы власти в Китае заявили, что дети не смогут вернуться в школу в сентябре, если вся их семья не прошла полную вакцинацию. Об этом пишет агентство WEK.ru.

«Тем, кто еще не привит, следует поторопиться и сделать прививку, чтобы ваш ребенок смог вернуться в школу», – так говорится в объявлении, размещенном в провинции Гуанси в начале прошлой недели. Постановление распространяется на учащихся всех возрастов.

Аналогичные распоряжения выпустили органы местной власти в провинциях Цзянси и Хэнань, в них говорится, что к началу учебного года будут допущены лишь те ученики, чьи семьи прошли вакцинацию.

Подобные решения вызвали бурную негативную реакцию в интернете, пользователи назвали их «несправедливыми». «Сначала они сказали, что вакцинация – дело добровольное. Оказывается, она все-таки обязательна», – пишет один из недовольных граждан.

Власти некоторых городов КНР также заявили, что люди должны быть привиты, чтобы посещать общественные места, в частности больницы и супермаркеты.

Ранее китайские власти объявили своей целью вакцинацию 64% населения к концу 2021 года.