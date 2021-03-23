Как отличить симтопы коронавируса от аллергии рассказал специалист

Отличить симптомы коронавируса от сезонной аллергии можно при появлении сухого кашля и повышении температуры. Об этом и о том, какие сигналы могут стать поводом сдать анализы на COVID-19, рассказал ТАСС аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, сезонная аллергия обычно сопровождается насморком с зудом в носу, покраснением глаз, а самыми характерными симптомами аллергии являются чихание, обильный насморк, заложенность носа. Такие симптомы не характерны для коронавируса, потому что при нем сразу начинается сухой кашель и повышается температура.

«Отличить коронавирус от сезонной аллергии далеко не всегда бывает просто, потому что у аллергической реакции есть симптомы рино-конъюктивита - заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов», — рассказала врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

Польнер отметила, что температура при аллергии не поднимается выше 37,5 градусов.