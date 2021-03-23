Сегодня, в 11:44

Как отличить симтопы коронавируса от аллергии рассказал специалист

Сухой кашель, конъюктивит и повышение температуры выше 37,5 градусов отличают COVID-19 от сезонной аллергии

Фото: Global Look Press

Отличить симптомы коронавируса от сезонной аллергии можно при появлении сухого кашля и повышении температуры. Об этом и о том, какие сигналы могут стать поводом сдать анализы на COVID-19, рассказал ТАСС аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, сезонная аллергия обычно сопровождается насморком с зудом в носу, покраснением глаз, а самыми характерными симптомами аллергии являются чихание, обильный насморк, заложенность носа. Такие симптомы не характерны для коронавируса, потому что при нем сразу начинается сухой кашель и повышается температура.

«Отличить коронавирус от сезонной аллергии далеко не всегда бывает просто, потому что у аллергической реакции есть симптомы рино-конъюктивита - заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов», — рассказала врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

Польнер отметила, что температура при аллергии не поднимается выше 37,5 градусов.

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 3 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 4 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 6 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Политика 36 минут назад

Станислав Белковский: "Лавров уйдет в отставку в сентябре"

Общество 1 час назад

В России выявили более 25 тысяч новых заболевших COVID-19 впервые с января

Происшествия 2 часа назад

При крушении военного самолета на Филиппинах погибло не менее 17 человек

Здоровье и дом 2 часа назад

"Желудочный ковид": Врачи назвали симптомы "Дельта" штамма коронавируса

Общество 10 часов назад

Тайны Спаса на Крови

Политика 18 часов назад

Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами

Политика 19 часов назад

"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина

Общество 21 час назад

Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Происшествия 21 час назад

47-летняя женщина утонула, бросившись спасать двоих детей на пляже в Самаре

Общество 22 часа назад

"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости

Общество 22 часа назад

Глухой телефон: Росморречфлот и Минобороны Украины не разобрались с сигналами

Политика 1 день назад

Словакия отказалась от 160 тысяч доз вакцины "Спутник V". РФ вернула деньги

Политика 1 день назад

"Судьба Собянина висит на волоске": Соловей сделал громкое заявление

Общество 1 день назад

Новости к утру 3 июля: Спасение украинских рыбаков и претензии Эрмитажа к УЕФА

Общество 1 день назад

Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован? Отвечает адвокат

Общество 1 день назад

Украла по неосторожности: судебный пристав "наштамповала" на 150 млн

Общество 1 день назад

Петросян на Мальдивах, "нехороший человек" в Екатеринбурге: что писали в соцсетях

Политика 1 день назад

Лукашенко закрыл границу с Украиной из-за поступающего в страну оружия

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика