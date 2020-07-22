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YouTube-программа: туризм. Гид по лучшим каналам о путешествиях

«Собеседник» сделал подборку лучших YouTube блогов об интересных городах и странах, которые стоит посетить

Блог экс-ведущего программы «Орел и Решка» Антона Птушкина

Он рассказывает о популярных и не очень туристических направлениях. На канале можно найти как большие выпуски, хронометражем до часа («Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск», «Фарерские острова — рай интроверта. Большой выпуск» и др.), так и совсем короткие, в которых раскрываются отдельные аспекты путешествий и показываются достопримечательности («10 самых красивых станций метро Стокгольма», «В Европу на Cмарте».


Мир наизнанку

Авторский проект украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Особенностью проекта является то, что ведущий лично испытывает на себе то, что показывает: пробует экзотические блюда, участвует в церемониях и обрядах. В своих программах Дмитрий не придерживается четкого сценария, благодаря чему они смотрятся на одном дыхании. На данный момент вышло 12 сезонов, каждый из которых посвящен экспедиции по определённой стране. Самый длинный 10 сезон («Бразилия») насчитывает 37 выпусков. 

Хочу домой

Документальные фильмы, которые могут напугать, шокировать зрителя. Леонид Пашковский без прикрас показывает «темную» сторону жизни, путешествуя по разным уголкам земли. Это фильмы не о развлечениях и достопримечательностях, а о людях, вынужденных жить в тяжелых условиях. 

Поехавший

Канал Михаила Ронкаинена, который отправляется в опасные путешествия как заграницу, так и по России («Как живут в самом богатом регионе России! Ямал: золотой унитаз и дома из бочек на крайнем севере»): путешествует автостопом по Сомали, встречает террористов в Афганистане, попадает в секту в Джунглях Амазонки. Визитной карточкой проекта является полное отсутствие цензуры. 

Про путешествия

Проект известного путешественника Богдана Булычева, в рамках которого автор рассказывает об экспедициях, делает обзоры на автомобили. В первую очередь канал стал известен благодаря роликам о путешествиях на Север. А сам путешественник стал первым человеком, добравшимся на велосипеде до Северного полюса («Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс»). Новые сюжеты выходят каждую среду.

Жизнь Других

Для своей новой программы телеведущая Жанна Бадоева выбрала необычный формат. Отказавшись от посещения достопримечательностей, она рассказывает о жизни местных жителей. Шоу насчитывает 6 сезонов и пользуется большой популярностью. 

Маша Себова

В своих видео блогерша делится опытом бюджетных путешествий, показывает маршруты по европейским городам, советует интересные для посещения места. На канале есть несколько рубрик, разделенных по плейлистам: «Все по 30», «Лайф:Хаки», «Одни дома» и «Живье». 

Sergey Dolya

Основной своей площадкой Сергей называет Livejournal, но в последнее время активно занимается развитием видеоблога. В познавательных фильмах путешественник делится впечатлениями о своих приключениях как заграницей (Карибы, Перу, Франция, Корея и т.д.), так и в России (путешествие по Кольскому полуострову). Также на канале есть серия роликов про экспедицию на Шантарские острова, включающая сюжет о спасении гренландского кита.

Блог путешественника

Канал о путешествиях в преимущественно теплые страны и регионы. Каждому направлению Сергей посвящает несколько видео, в которых сравнивает цены и качество, рассказывает, как путешествовать своим ходом, рекомендует интересные маршруты и достопримечательности. 

Блогерши

Хотите путешествовать, но не знаете, с чего начать? Или вы уже опытный турист? В своем честном тревел-блоге соведущие Наталья и Татьяна делятся полезными лайфхаками и советами, как для опытных путешественников, так и для тех, кто только начинает знакомиться с туризмом. 

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