YouTube-программа: туризм. Гид по лучшим каналам о путешествиях

Блог экс-ведущего программы «Орел и Решка» Антона Птушкина

Он рассказывает о популярных и не очень туристических направлениях. На канале можно найти как большие выпуски, хронометражем до часа («Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск», «Фарерские острова — рай интроверта. Большой выпуск» и др.), так и совсем короткие, в которых раскрываются отдельные аспекты путешествий и показываются достопримечательности («10 самых красивых станций метро Стокгольма», «В Европу на Cмарте».



