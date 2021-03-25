Интерактивная карта путешественника в ковидную эпоху

Сегодня туристы сталкиваются с ограничениями, мешающими пересекать границы стран по всему миру. Где-то нужны ПЦР-тесты, как в Доминиканской республике, где-то сертификаты о вакцинации, как в Турции или Египте, а где-то — все сразу, как в Тайланде или Тунисе. Каждая страна действует по-своему, и чтобы упростить поиск нужной информации, «Собеседник» создал «Карту путешественника в ковидную эпоху». Достаточно кликнуть по нужной стране, и все необходимые данные появятся на экране вашего устройства. Важно отметить, что если где-то и принимают сертификат о российской вакцине, то это только "Спутник V".

Автор: Дарья Молодых