Турция закрыла въезд в страну гражданам, привитым "Спутником Лайт"

МВД Турции сообщило об ужесточении требований по вакцинации для въезда иностранцев в страну, пишет «РИА Новости».

Россияне смогут попасть в страну только в случае, если привились двумя дозами вакцины от коронавируса и спустя 14 дней после последнего укола. На границе нужно будет предоставить подтверждающий прохождение вакцинопрофилактики документ.

Также для путешественника останется доступным вариант предоставить справку о перенесенном ковиде за последние полгода.

В других случаях туристу придется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних трех дней, или экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов.