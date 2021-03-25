Турецкий ресторатор опровергла новость о бесплатной еде для привитых

Издание TourDom.ru сообщило о бесплатных кормёжках для вакцинированных – якобы некоторые сознательные и щедрые рестораторы в Турции вводят преференции для своих клиентов.

– У меня ресторан европейской кухне в Коньялты (район Антальи), и я в первый раз о таком слышу, – поделилась с Sobesednik.ru ресторатор Мария Гальцева. – По-моему, это полный бред.

Могу предположить, что кормить бесплатно могут государственные кафе в парках, там могут налить чай, угостить выпечкой. Для женщин такое устраивали на 8 марта. Могут проводифть такие акции предприниматели, приближенные к госструктурам, которым за это платит деньги государство.

Гальцева рассказала, что бизнесу нет никакого смысла поддерживать привитых или тем более не пускать в кафе и рестораны непривитых. Государство само вводит меры регулирования, и турецкие рестораторы ожидают, что после окончания туристического сезона, в октябре или ноябре, их обяжут спрашивать у всех клиентов не только хес-код (код здоровья), но и документ – сертификат вакцинации или ПЦР-тест.

В Турции с 6 сентября вводятся новые «ковидные» ограничения. Жители и туристы смогут воспользоваться внутренним рейсами только при наличии документов: сертификата о вакцинации, ПЦР или экспресс-теста.