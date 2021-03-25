Сегодня, в 18:42

Турецкий ресторатор опровергла новость о бесплатной еде для привитых

В Турции удивились сообщению, что некоторые бизнесмены угощают вакцинированных от ковида бесплатно

photo
Фото: @Pixabay

Издание TourDom.ru сообщило о бесплатных кормёжках для вакцинированных – якобы некоторые сознательные и щедрые рестораторы в Турции вводят преференции для своих клиентов.

– У меня ресторан европейской кухне в Коньялты (район Антальи), и я в первый раз о таком слышу, – поделилась с Sobesednik.ru ресторатор Мария Гальцева. – По-моему, это полный бред.

Могу предположить, что кормить бесплатно могут государственные кафе в парках, там могут налить чай, угостить выпечкой. Для женщин такое устраивали на 8 марта. Могут проводифть такие акции предприниматели, приближенные к госструктурам, которым за это платит деньги государство.

Гальцева рассказала, что бизнесу нет никакого смысла поддерживать привитых или тем более не пускать в кафе и рестораны непривитых. Государство само вводит меры регулирования, и турецкие рестораторы ожидают, что после окончания туристического сезона, в октябре или ноябре, их обяжут спрашивать у всех клиентов не только хес-код (код здоровья), но и документ – сертификат вакцинации или ПЦР-тест.

В Турции с 6 сентября вводятся новые «ковидные» ограничения. Жители и туристы смогут воспользоваться внутренним рейсами только при наличии документов: сертификата о вакцинации, ПЦР или экспресс-теста.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Культура и ТВ 30 минут назад

С плохими парнями не бывает хорошей дружбы

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Потеряла вес и впала в депресиию": Зарубина не может оправиться после ковида

Шоу-бизнес 4 часа назад

Ксения Собчак в подробностях рассказала, как прошла свадьба Моргенштерна

Шоу-бизнес 7 часов назад

Облачившись в леопардовые трусы, Моргенштерн заявил, что уважает Путина как коллегу по шоу-бизнесу

Культура и ТВ 8 часов назад

Акция "Первоклассный читатель" – 2021

Спорт 10 часов назад

Неделю в одной комнате. Ради встречи с Путиным призеры Олимпиады сядут на карантин

Спорт 11 часов назад

Российский легкоатлет Вдовин победил на паралимпиаде, поставив мировой рекорд

Шоу-бизнес 23 часа назад

Моргернштерн станцевал неприличный танец на своем бракосочетании

Шоу-бизнес 1 день назад

Моргенштерн заявил о планах стать президентом и обязать всех россиян любить жизнь

Шоу-бизнес 1 день назад

Ирина Грибулина: "Зрители много лет думали, что я жена Караченцова"

Культура и ТВ 1 день назад

Под Тулой закрыли фестиваль поэзии из-за участия в нем открытой лесбиянки Оксаны Васякиной

Культура и ТВ 1 день назад

Группа "Тараканы!" выпустила анимационный клип о больной раком женщине и ее сыне

Культура и ТВ 1 день назад

"Девы": ключевой урок детских трагедий

Спорт 1 день назад

Россиянин получил золото в толкании ядра на Паралимпиаде и установил новый рекорд

Шоу-бизнес 1 день назад

"Это ковид!" После возвращения из отпуска Елена Ваенга напугала поклонников странным посланием

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом

Культура и ТВ 1 день назад

"Не говорите, что я болен, скажите, что репетирую": Иван Краско идёт на поправку

Туризм 2 дня назад

Не Турцией единой. Топ-5 самых бюджетных направлений отдыха в сентябре

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика