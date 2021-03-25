Не Турцией единой. Топ-5 самых бюджетных направлений отдыха в сентябре

В АТОР сообщили, что цены на отдых на Кипре в сентябре резко упали на 30%. Где ещё можно бюджетном отдохнуть осенью, Sobesednik.ru назвал директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

1. Абхазия

В Абхазии отдых всегда традиционно дешевле, чем в Сочи, Анапе или Ялте, дороже которой, наверное, ничего больше нет. В системах бронирования можно найти недельные путёвки в Абхазию с перелётом из Москвы за 17 000 рублей на двоих. За эту цену предлагается скромный номерной фонд без питания.

2. Турция

В Турцию буквально за день-два можно найти очень интересные по цене предложения. Путёвка на двоих на 7 дней в отель на затравках или без питания в номере-студии обойдётся от 30-32 тысяч рублей на двоих, от 33-34 тысяч рублей стоят путёвки в отели, работающие по системе «все включено».

3. Египет

Горящую путёвку в Хургаду или Шарм-Эль-Шейх можно купить от 70-73 тысяч рублей по системе «все включено».

После запуска авиарейсов из региональных городов цены на Египет упали. И пока нет никаких предпосылок для их роста, скорее, наоборот, в ноябре может быть снижение цен. Если лимит на авиарейсы (сейчас их количество в регионах ограничено одним рейсом из города в день) уберут, то путёвки ещё подешевеют.

4. Кипр

Подешевевший на 30% Кипр эксперт ставит всего лишь на четвёртое место. Тур на остров Афродиты на двоих можно купить за 46-47 тысяч рублей, но это будет либо отель «на завтраках», либо номер-студия в скромном апарт-отеле. Отдых по системе «все включено» в «четвёрке» на Кипре в сентябре стоит от 75 000 рублей на двоих.

5. Греция

Цены на Грецию тоже немного снизились. Путёвку в отель на «все включено» на двоих можно купить от 80 000 рублей.

Лайфхак от эксперта: Если хотите выиграть в цене, покупайте путёвки за 7 дней до вылета. Особенно не стоит торопиться тем, кто бронирует туры в дорогие отели в Краснодарском крае, где цена за номер в сутки может доходить до 20-30 тысяч рублей.



