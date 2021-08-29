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Названы вещи, сильнее всего раздражающие туристов в российских регионах

Согласно опросу SuperJob, туристам в российских регионах не нравятся цены, плохая инфраструктура и отношение местных

Фото: Global Look Press

Россияне, которые посетили различные регионы России в поисках отдыха рассказали, что им не понравилось отдельных туристических направлениях. Тремя самыми частыми факторами, на которые пожаловались туристы стали отсутствие необходимой инфраструктуры, высокие цены и отношение принимающей стороны — местных жителей. Это следует из исследования SuperJob, о котором пишет РБК.

При этом сами местные жители жалуются, что туристы недостаточно уважительно относятся к коренным народам, ведут себя невоспитанно и оставляют после себя мусор. В Дагестане и Крыму также обращают внимание на неподобающий внешний вид приезжих: в кавказской республике 11% говорят, что стоило бы одеваться более достойно, а на полуострове 10% жителей не нравится, что туристы ходят по городу в купальниках и плавках, не считая нужным одеваться.

Среди туристов самыми благоприятными направлениями для отдыха называют Калининградскую область, Дагестан, Камчатку и Ставропольский край. Там 46%, 43% и 42% туристов соответственно не видят ничего раздражающего.

При этом в той же Калининградской области плохую инфраструктуру отмечают 18% респондентов, слишком высокие цены — 16%, а ещё 10% — насекомых и неприятный климат. В Дагестане на инфраструктуру сетуют 13%, на мусор — 10% и на плохое отношение местных — 6%. На Камчатке главная проблема — цены (23%), затем идут инфраструктура (19%) и отношение к туристам (13%). В Ставропольском крае на первый план выходит инфраструктура (24%), только потом идут цены (17%) и избыток туристов (16%).

Похожая ситуация и на главных курортах: в Крыму раздражения вызывают плохая инфраструктура (33%), высокие цены (30%) и отношение (15%), а на Кубани — цены (36%), инфраструктура (26%), переизбыток туристов (25%) и большое количество мусора (24%).

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