Сегодня, в 19:22

Туры в Египет подешевеют на 30%

На другие туристические направления после увеличения количества рейсов цены тоже упадут

С 27 августа Россия увеличивает количество рейсов в Египет, на Кипр, в Таджикистан, Венгрию, Киргизию и Узбекистан. Также снимаются ограничения на полёты в Чехию, Южную Корею и Доминикану. Как это отразится на путёвках на популярные туристические направления?

– Рано или поздно – а скорее даже рано – на Чёрном море начнётся не сезон, в Анапе и в Ялте уже через три недели, в Сочи позже.

– Важно найти этим направлениям замену, чтобы россиянам было где отдыхать в зимний период. На Кипре можно купаться до середины ноября, в Доминикане и в Египте практически круглый год, – объясняет гендиректор сети турагентств «Розовая пантера» Алексан Мкртчян.

По словам Мкртчяна, поскольку рейсов будет значительно больше и они будут выполняться из разных городов, цены на путёвки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх должны упасть на 30%. Подешеветь должен и Кипр, и Турция. Это связано и с увеличением количества рейсов на остров Афродиты, и с сезонной динамикой.

– На Кипре и в Турции самым дорогим месяцем всегда был август, уже с 25 августа цены начнут падать, – говорит Мкртчян.

Что касается Доминиканы, по мнению эксперта, она будет не дешеветь, а наоборот расти в цене. Сейчас в Доминиканской республике не сезон, а с октября, когда многие другие направления (Чёрное море, Средиземное море, Адриатика) будут неактуальны, цены на это направление пойдут вверх.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 5 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 6 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Культура и ТВ 1 час назад

В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн

Спорт 1 час назад

Карпин не вызвал в состав сборной РФ Дзюбу. Ранее футболист негативно отзывался о тренере

Туризм 2 часа назад

"Похоже, чиновники к детям в Прагу собрались": в сети обсуждают, почему открыли границы с "недружественной" Чехией

Культура и ТВ 3 часа назад

Александра Захарова: мы восстановили портрет отца напротив «Ленкома»

Спорт 3 часа назад

Дзюба - больше не игрок сборной. После назначения Карпина, из состава выбыл единственный топ-футболист

Культура и ТВ 4 часа назад

"Аннет" Леоса Каракса — ода искусству, смерти и любви

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Какие мячики": Елена Летучая сверкнула соблазнительной грудью на Мальдивах

Шоу-бизнес 5 часов назад

Яна Поплавская: «Дети подходят к мужикам, просят купить им алкоголь»

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Фигура мужчины": Звезду КВН Елену Борщеву раскритиковали за фото в купальнике

Шоу-бизнес 7 часов назад

Алексей Панин: «Людям надо еды дать и денег»

Туризм 7 часов назад

С 27 августа россияне снова смогут летать в Чехию, Южную Корею и Доминикану

Спорт 8 часов назад

Грузинского дзюдоиста-паралимпийца задержали в Токио за нападение на охранника отеля

Культура и ТВ 8 часов назад

Актриса Зинаида Кириенко стала доверенным лицом Сергея Миронова

Культура и ТВ 9 часов назад

Пушной вернется на СТС с передачей о необычных изобретениях россиян

Шоу-бизнес 12 часов назад

Орбакайте в откровенном бикини, а Ходченкова-топлес. ТОП-5 жарких фото знаменитостей с отдыха.

Спорт 21 час назад

Болельщики "Барселоны" скандировали имя Месси в первом сыгранном матче без него

Спорт 1 день назад

"Выставьте объявление на Авито – отбоя не будет": в сети подсказали "Ювентусу", как продать Криштиано Ронулду

Спорт 1 день назад

"Скабеева будет знатоком чего угодно, чтобы пустить фекалии на вентилятор"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика