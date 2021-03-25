Туры в Египет подешевеют на 30%

С 27 августа Россия увеличивает количество рейсов в Египет, на Кипр, в Таджикистан, Венгрию, Киргизию и Узбекистан. Также снимаются ограничения на полёты в Чехию, Южную Корею и Доминикану. Как это отразится на путёвках на популярные туристические направления?

– Рано или поздно – а скорее даже рано – на Чёрном море начнётся не сезон, в Анапе и в Ялте уже через три недели, в Сочи позже.

– Важно найти этим направлениям замену, чтобы россиянам было где отдыхать в зимний период. На Кипре можно купаться до середины ноября, в Доминикане и в Египте практически круглый год, – объясняет гендиректор сети турагентств «Розовая пантера» Алексан Мкртчян.

По словам Мкртчяна, поскольку рейсов будет значительно больше и они будут выполняться из разных городов, цены на путёвки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх должны упасть на 30%. Подешеветь должен и Кипр, и Турция. Это связано и с увеличением количества рейсов на остров Афродиты, и с сезонной динамикой.

– На Кипре и в Турции самым дорогим месяцем всегда был август, уже с 25 августа цены начнут падать, – говорит Мкртчян.

Что касается Доминиканы, по мнению эксперта, она будет не дешеветь, а наоборот расти в цене. Сейчас в Доминиканской республике не сезон, а с октября, когда многие другие направления (Чёрное море, Средиземное море, Адриатика) будут неактуальны, цены на это направление пойдут вверх.