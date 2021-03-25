"Похоже, чиновники к детям в Прагу собрались": в сети обсуждают, почему открыли границы с "недружественной" Чехией

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Решение принято по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан. При этом продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией.

В соцсетях возобновление авиасообщения с тройкой стран, откровенно говоря, не поняли. Но если на Южную Корею всем по большому счету все равно, а открытие Доминиканы – это новое место, куда можно съездить в отпуск, то Чехия выпадает из этого ряда, как минимум потому, что недавно была объявлена самой же властью «недружественной страной» для России.

«Смертность и заболеваемость бьют все рекорды, судя по новостям, но при этом отменяются все больше и больше карантинных мер. Чем думает правительство?» - не понимает читатель.

«Почему Чехию открывают? Они уже стали «дружественными» что ли? Ещё мало заразы навезли? Ещё мало поумирали?» - пишет россиянин.

«Правильно, а то у народа столько бабла скопилось. Теперь можно купить пивка чешского и в Доминикану загорать!» - иронизирует мсоквич.

«В Чехии много активов российских нуворишей. Без полетов никак не обойтись. Похоже, высшие государственные чиновники потребовали открыть, к детям в гости полетят...» - находит разумное объяснение петербуржец.

«Ну или их дети полетят учиться в чешские ВУЗы, ведь 1 сентября не за горами», - добавляет студент.

«Правительство, а почему бы Черногорию не открыть?» - задает риторический вопрос любитель отдыха на Балканах.

«Чартеры в Чехию? В «недружественное государство»? Где логика? Предлагаю тогда уж сразу открыть Афганистан», - вновь иронизирует читатель.

«Осуществи мечту - отдыхай и наслаждайся прекрасными горными пейзажами, незабываемого Афганистана», - тут же предлагает слоган следующий комментатор.