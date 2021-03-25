Россияне нашли способ путешествовать по Италии

Самостоятельные путешественники из России и Украины стали активно въезжать в Италию из Хорватии и Словении. Сделать это несложно как на автобусах, так и на арендованном автомобиле: контроля со стороны итальянских пограничников на дороге попросту нет.

Хорватия открыта для въезда россиян и даже признала вакцину «Спутник» (в официальных документах МВД страны она обозначена как Gamaleya; правда, с 26 июля анализ ПЦР стал обязательным для въезда в страну и для вакцинированных). То же самое сделала соседняя Словения, которая разделяет Хорватию и Италию небольшим прибрежным участком границы.

При этом Хорватия не входит в шенгенскую зону, а Словения входит. Таким образом путешественник из России прилетает в северную часть Хорватии (Пула или Загреб) и садится на автобус до итальянского города Триест или до Венеции. На пограничном контроле в Словении (въезд в Шенгенскую зону) въезжающим задают вопрос «Куда следуете?». Честный ответ: «В Италию» гарантирует получение въездного штампа. На транзит по Словении даётся 12 часов. Границу Словении и Италии мало кто даже замечает, поскольку никаких контрольных пунктов на ней нет.

Примерно так же работает схема въезда и из самой Словении: из Москвы есть рейсы в столицу страны Любляну. Пограничный контроль в столичном аэропорту, по словам путешествующих, можно пройти с легендой о транзите в Хорватию, однако тут же можно купить билет или взять в аренду авто и уехать напрямую в Италию.

О контроле правил пребывания в самой Италии ничего не сообщается: пока неизвестно о прецедентах, что наших туристов задерживали за нарушение режима пребывания в стране. Никаких патрулей или блокпостов нет. Италия официально разрешает транзит по своей территории в течение 36 часов, и туристы пользуются тем, что никаких фактов о дате въезда в Италию у властей страны нет (штамп-то словенский). Контроля по линии регистрации в отелях или частном секторе также пока нет.