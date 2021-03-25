Россияне нашли способ путешествовать по Италии
Официально страна продолжает оставаться закрытой для туризма из России
Самостоятельные путешественники из России и Украины стали активно въезжать в Италию из Хорватии и Словении. Сделать это несложно как на автобусах, так и на арендованном автомобиле: контроля со стороны итальянских пограничников на дороге попросту нет.
Хорватия открыта для въезда россиян и даже признала вакцину «Спутник» (в официальных документах МВД страны она обозначена как Gamaleya; правда, с 26 июля анализ ПЦР стал обязательным для въезда в страну и для вакцинированных). То же самое сделала соседняя Словения, которая разделяет Хорватию и Италию небольшим прибрежным участком границы.
При этом Хорватия не входит в шенгенскую зону, а Словения входит. Таким образом путешественник из России прилетает в северную часть Хорватии (Пула или Загреб) и садится на автобус до итальянского города Триест или до Венеции. На пограничном контроле в Словении (въезд в Шенгенскую зону) въезжающим задают вопрос «Куда следуете?». Честный ответ: «В Италию» гарантирует получение въездного штампа. На транзит по Словении даётся 12 часов. Границу Словении и Италии мало кто даже замечает, поскольку никаких контрольных пунктов на ней нет.
Примерно так же работает схема въезда и из самой Словении: из Москвы есть рейсы в столицу страны Любляну. Пограничный контроль в столичном аэропорту, по словам путешествующих, можно пройти с легендой о транзите в Хорватию, однако тут же можно купить билет или взять в аренду авто и уехать напрямую в Италию.
О контроле правил пребывания в самой Италии ничего не сообщается: пока неизвестно о прецедентах, что наших туристов задерживали за нарушение режима пребывания в стране. Никаких патрулей или блокпостов нет. Италия официально разрешает транзит по своей территории в течение 36 часов, и туристы пользуются тем, что никаких фактов о дате въезда в Италию у властей страны нет (штамп-то словенский). Контроля по линии регистрации в отелях или частном секторе также пока нет.
Отсутствие интереса со стороны итальянских властей к россиянам, протоптавших дорожку для путешествий по стране, подтверждает тот факт, что въехавшие в Италию из Словении затем могут свободно покинуть страну через итальянский пограничный контроль (например, самолётом вернуться в Москву из Рима или Милана или на пароме приехать обратно в Хорватию). Лишних вопросов итальянские пограничники, видя российский паспорт, не задают. В случае, если вопросы вдруг последуют, по словам путешественников, сработает та же легенда: въехал меньше 36 часов назад, переночевал и вот уезжаю. Погранслужба больше обеспокоена мигрантами.
Между тем, в других странах Шенгенского соглашения, до сих пор не разрешивших въезд с туристическими целями, продолжает осуществляться выборочный контроль на трассах около границ. Например, Венгрия открыла въезд для россиян, а Чехия - нет. Если приехать в Чехию по описанной выше итальянской схеме, можно попасть на очень крупный штраф в 50 тыс. крон (около 170 тыс. рублей).
Калитка с Италией в сентябре тоже рискует закрыться: 6 августа власти страны объявили, что с сентября намерены организовать посещение общественных мест по европейским ковид-паспортам. Помимо ресторанов и фитнес-клубов, ограничения коснутся и транспорта, в особенности междугороднего: самолёты, поезда, автобусы. Италия по-прежнему не признаёт российские вакцины, а значит, варианты для путешествий резко сужаются: ездить придётся на машине (нужно будет уточнить, не включат ли аренду авто в список услуг только для обладателей ковид-паспорта), а еду приобретать в супермаркетах.
Помимо Хорватии и Венгрии, официально открытыми для путешествий странами Европы на сегодняшний момент являются Греция, Кипр, Болгария (до 31 августа точно), Черногория, Босния, Албания, Сербия. Стали доступны также Грузия, Армения и Азербайджан. Почти везде для въезда, помимо визы, требуется справка о свежем ПЦР-тесте на английском языке (выдаётся только в платных лабораториях). Разве что Северная Македония ждёт россиян безо всяких вакцинаций, ПЦРов и виз, но туда мало кому нужно. Информацию о нюансах въезда в каждом случае нужно уточнять отдельно.