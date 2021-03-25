"Скоро "корону" массово привезут из Турции": в сети считают, что Путин и Минздрав рано говорят об "усталости от темы ковида"

Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что все уже устали от темы коронавируса, но нужно реагировать на меняющуюся ситуацию.

«Нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», - сказал президент.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, Астраханская области, Кубань, а также Севастополь и Самара, туда направлены бригады специалистов.

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Краснодарский край. Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи», - заявил Мурашко.

В соцсетях совещание президента и правительства обсуждают довольно живо.

«Рано вы устали от ковида, через две недели «корону» в массовом количестве привезут домой из Турции», - считает читатель.

«Нет, не привезут. Наши туристы как раз отвезли «корону» из России и заразили ей Турцию, Грецию и прочие страны», - уверяет россиянин.

«Нет, человек все правильно говорит. Привезут, и их же сделают виновниками новой волны. Хотя границу с Турцией открыли не туристы», - объясняет на пальцах москвич.

«Ещё больше люди устали от липовой статистики. Начните хотя бы говорить правду. Это ведь не сложно?» - меняет тему дискуссии пенсионер.

«Нет, мы не устали. Ещё хотим новостей про «короночку». Про её хвосты индийские, и спутника лайтового хотим», - иронизирует читатель.

«Обожаю маску носить и перчатки летом», - заявляет о своем дамочка.

«Странно, что не Песков сказал эту фразу», - шутит петербуржец.

«В статистику попадают выявленные случаи коронавируса, а очень часто тесты ПЦР дают отрицательный результат, хотя люди болеют именно коронавирусом. Если статистика будет учитывать еще и случаи так называемой ОРВИ, то число заболевших станет оглушительным...» - рассуждает напоследок россиянин.