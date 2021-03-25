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В АТОР предложили восстановить мировой туризм, не дожидаясь конца пандемии

Туроператоры призывают ООН разработать меры по смягчению последствий пандемии и установить правила безопасных поездок

Фото: Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) с предложением восстановить международный туризм, не дожидаясь конца пандемии. Об этом сообщается на сайте АТОР.

«Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности. В АТОР призывают мировое туристическое сообщество признать этот факт и не ждать "окончания пандемии", а начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты. Промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли», – говорится в обращении ассоциации. 

Ассоциация призывает все профессиональные объединения в сфере туризма усилить сотрудничество для того, чтобы выработать меры по смягчению последствий пандемии коронавируса и определить правила безопасных путешествий.

Как отмечается, принимаемые решения «не должны стать существенным финансовым бременем для государств, организаций сферы туризма и, конечно, туристов, они должны быть выполнимыми и учитывать права граждан на перемещения как внутри своей страны, так и по миру».

Они считают, что всем странам участникам UNWTO необходимо принять единые правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов. Это будет способствовать открытию границ и внедрению одобренных UNWTO единых рамочных стандартов Safe Travel, позволяющих отелям, всем видам транспорта, объектам культурного и исторического наследия подтверждать безопасность посещения для туристов. Для перезапуска международного туризма также необходимо взаимное признания всех вакцин.  

«Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан», – подчеркнули они в обращении. 

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