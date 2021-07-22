Отдохнуть как Бузова: сколько стоит отдых на Миконосе

Из греческих островов Ольга Бузова выбрала для отдыха Миконос - самый дорогой и фешенебельный греческий остров, на котором отдыхают западные селебрити. На Миконосе отдыхала Жаклин Кеннеди, в его клубах выступали Мик Джаггер и Рудольф Нуриев. На Миконосе фотографировались в бикини Найоми Кэмбэл, Белла Хадид, Пэрис Хилтон, да и много кто еще.

Остров Миконос дороже даже раскрученного и недешевого Санторини, с которого, судя по меткам геолокации, на днях переехала Бузова. Миконос и понятие «дешево» несовместимо - все стоит дороже, чем на других греческих островах: жилье, питание, транспорт, развлечения…

На Санторини Ольга отдыхала в «четверке», которая стоит от 53 000 рублей за сутки. В греческих отелях питание, как правило, ограничивается завтраками, здесь нет системы «все включено». В Миконосе аналогичный вариант за эту цену — люкс с видом на море в хорошем отеле — придется поискать. Цены стартуют от 77 000 рублей в сутки за номер.

Еда в кафе и ресторанах тоже дорогая. Есть, конечно, места менее пафосные, но вряд ли звезда будет отказывать себе в ужине на берегу моря. Например, спагетти с морепродуктами на двоих в ресторанчике у самой кромке воды обойдется на двоих в 55 евро. В ресторане, который выбрала Ольга, стейк рибай стоит 34 евро, а мясной гриль-микс (разные виды мяса на одной большой тарелке) — 54 евро. На Крите и Родосе, бюджетных островах, эти блюда будут стоит раза в три дешевле.

В курортный сезон на Миконосе открываются бутики всемирно известных брендов с коллекциями, навеянными романтикой Миконоса, в традиционной бело-голубой гамме. Еще один повод спустить большие деньги.