Сегодня, в 11:20

"Наших не вывозите, они еще не накупались": в сети обсуждают лесные пожары в Турции

Россияне, собиравшиеся в теплые края, внимательно следят за тем, как турки эвакуируют отели

photo
Фото: @Pixabay

В Мармарисе по-прежнему бушует сильный природный пожар, и властям не осталось ничего, как приступить к эвакуации местных жителей и туристов из отелей, так как огонь уже подбирается к ним.

Тем не менее, в новостях из Турции отмечается, что «людей пока вывозят в профилактических целях, так как направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий».

Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее сообщил, что в тушении участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

Это уже второй регион страны, где горят леса. Накануне стало известно о пожарах в провинции Анталья. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.

Россияне в соцсетях активно обсуждают пожары в Турции, так как, не секрет, многие собирались туда в отпуск в оставшуюся часть лета и в бархатный сезон.

«Где бы не находились леса, они все часть легких планеты. За леса особенно обидно, это понятно», - выступил читатель с наклонностями гринписовца.

«Турки подгорают из-за открытия Египта», - горько иронизирует россиянин.

«Наших не вывозите, они еще не накупались...» - не смешно шутит москвич.

«Вот не знаю почему, но у меня нет сочувствия ни к туркам, ни к нашим, отдыхающим там», - жестко высказывается петербуржец.

«Я вот мне и турок жалко, и наших, которые живут рядом с горящими лесами. А вот «туристов», которые туда в пандемию рванули - точно не жалко. Главное, чтоб их теперь опять не вывозили оттуда за наш счет, пусть за свои, заработанные непосильным трудом, оттуда линяют», - достается нашим туристам от пенсионера.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 14 часов назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 1 день назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 3 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 3 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Спорт 20 минут назад

"Непорядочный человек и просто лузер": Губерниев поставил на место американца на Олимпиаде

Спорт 37 минут назад

Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады по теннису, отомстив за Медведева

Спорт 1 час назад

Промежуточные итоги игр. У России уже 10 золотых медалей на Олимпиаде, а ещё 21 бронза и серебро

Спорт 1 час назад

Рылов и Бацарашкина – двукратные! Новый день Олимпиады начался двумя золотыми медалями и допинг-скандалом

Шоу-бизнес 1 час назад

"Как же любовь?" квартира солиста "Иванушек" в Черногории выставлена на продажу

Шоу-бизнес 7 часов назад

Гробы, ноты, координаты родного города: Какие татуировки бьют российские звезды на своем лице

Туризм 14 часов назад

"Что за монополия? Чтобы цены лупить?" В сети недовольны, что добро на полеты в Египет дали одной авиакомпании

Культура и ТВ 14 часов назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Культура и ТВ 15 часов назад

Куда пойти на уик-энд

Культура и ТВ 15 часов назад

Бастрыкин требует проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Спорт 17 часов назад

Золотые уколы: Российские рапиристки стали лучшими на Олимпиаде

Шоу-бизнес 18 часов назад

Земфира выпустила светлый альбом "Ах" после депрессивного "Бордерлайна"

Спорт 20 часов назад

Россиянки завоевали золото в командном турнире по фехтованию, несмотря на травму

Спорт 21 час назад

Польская спортсменка призналась в своей ориентации во время награждения на Олимпиаде

Спорт 21 час назад

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады, разрушив планы на российский полуфинал

Спорт 22 часа назад

Джокович прошел в полуфинал Олимпиады, отдав Нисикори всего два гейма

Спорт 23 часа назад

Российскому полуфиналу Олимпиады быть? Хачанов обыграл Умбера, теперь очередь Медведева

Культура и ТВ 23 часа назад

Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика