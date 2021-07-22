"Наших не вывозите, они еще не накупались": в сети обсуждают лесные пожары в Турции

В Мармарисе по-прежнему бушует сильный природный пожар, и властям не осталось ничего, как приступить к эвакуации местных жителей и туристов из отелей, так как огонь уже подбирается к ним.

Тем не менее, в новостях из Турции отмечается, что «людей пока вывозят в профилактических целях, так как направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий».

Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее сообщил, что в тушении участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

Это уже второй регион страны, где горят леса. Накануне стало известно о пожарах в провинции Анталья. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.

Россияне в соцсетях активно обсуждают пожары в Турции, так как, не секрет, многие собирались туда в отпуск в оставшуюся часть лета и в бархатный сезон.

«Где бы не находились леса, они все часть легких планеты. За леса особенно обидно, это понятно», - выступил читатель с наклонностями гринписовца.

«Турки подгорают из-за открытия Египта», - горько иронизирует россиянин.

«Наших не вывозите, они еще не накупались...» - не смешно шутит москвич.

«Вот не знаю почему, но у меня нет сочувствия ни к туркам, ни к нашим, отдыхающим там», - жестко высказывается петербуржец.

«Я вот мне и турок жалко, и наших, которые живут рядом с горящими лесами. А вот «туристов», которые туда в пандемию рванули - точно не жалко. Главное, чтоб их теперь опять не вывозили оттуда за наш счет, пусть за свои, заработанные непосильным трудом, оттуда линяют», - достается нашим туристам от пенсионера.