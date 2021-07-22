"Что за монополия? Чтобы цены лупить?" В сети недовольны, что добро на полеты в Египет дали одной авиакомпании

Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта и готова приступить к полетам с 9 августа.

«Россия» готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта – Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба, авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города арабской республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ, авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады», - сказал представитель авиакомпании.

Отметим, что рейсы будут выполняться в партнёрстве с одним туроператором, а число рейсов не уточняется.

«Вестник АТОР» при этом сообщил, что российские туроператоры обеспокоены, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании («России»), поскольку это затруднит для них исполнение «ковидных обязательств» и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Россиянам, которые ждут открытия Египта уже несколько месяцев, такой расклад также, как и туроператорам, не очень по душе. Так как явно придется переплачивать за монополию.

«А что за монополия? – уточняет читатель. - Не лучше ли предоставить право полётов нескольким конкурирующим между собой компаниям, чтобы они боролись между собой и цены на перелёты были конкурентными? Монополия всегда вызывает вопросы о сговоре с чиновниками»

«Ну, всё, сейчас наши люди как оголтелые ринутся на Красное море. Если денег хватит», - пишет россиянин.

«У отечественной туриндустрии было 6 лет, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. За эти годы можно было наладить продажи пакетных туров в Сочи и Крым, организовать систему «все включено», хотя бы просто научиться встречать людей в аэропорту и привозить обратно. Ничего этого сделано не было. Мы теперь наконец-то поедем отдыхать нормально. А те, кто не смог ничему научиться за 6 лет, надеюсь, обанкротятся. И это будет весьма справедливым итогом», - написал целый эпос историк.

«Открыли все-таки? Чтобы привезти из Египта новые штаммы, усилить заболеваемость и обвинить в этом невакцинированных граждан?!» - задает напоследок риторический вопрос москвич.