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Названы цены в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, во сколько обойдется прямой тур в страну пирамид.

9 августа впервые после почти 6-летнего перерыва на египетские курорты полетят первые самолеты с российскими туристами. В системах бронирования операторы пока еще не выставили обновленные цены на туры. Напомним, что добраться на египетские курорты можно было только через Каир.

-Пока цены формируются, мы ожидаем, что они будут не дешевле и не дороже, чем туры через Каир с трансфером, - объясняет директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. - Мы ждем цены 50-55 тысяч рублей на двоих на неделю в отеле «три звезды» по системе «все включено».

Представитель туриндустрии объясняет это малым количеством авиарейсов в неделю и тем фактом, что вылеты осуществляются только из Москвы, но не из регионов. Между тем, спрос на Египет даже в это время года высок.

- По нашим прогнозам, будет летать только одна авиакомпания «Россия» (решение о допусках еще не принято- прим), - говорит Алексан Мкртчян. - Как только будут летать 6-7 авиакомпаний, цены понизятся.

Туры в Египет традиционно дороже путевок в Турцию. Причина — более долгий, почти пятичасовой, перелет в страну пирамид. 

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