Демпинга больше не будет: цены на Турцию пошли вверх

В начале и середине июля цены на горящие туры в Турцию ушли в отрыв. Кажется, таких роскошных предложений не было даже в прошлом году, когда многие боялись лететь отдыхать. В последние дни ухватить путёвку по хорошей стоимости – проблема. Горящие туры стали дороже, хотя они по-прежнему есть.

– Эта неделя, когда в Турции заканчивается праздник Курам Байрам, турки массово перемещаются к морю и отдыхают. Август – это тоже традиционное время, когда турецкие семьи отдыхают. Поэтому таких цен, которые были в начале июля – 20 тысяч на двоих за тур с перелётом, мы больше не увидим, – говорит директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – К тому же российские авиакомпании, та же «Россия», перевели часть рейсов в Турцию на другие направления.

В начале и середине июля рейсов было очень много, предложение было выше спроса, поэтому операторы демпинговали, но этого больше нет. Стоит ли рассчитывать, что цены в Турцию всё-таки упадут, например, к сентябрю, когда на Средиземноморском побережье начинается бархатный сезон?

– Всё зависит от того, что будет с Египтом, увеличится ли количество авиарейсов, будут ли рейсы из других российских городов, кроме Москвы, – отмечает эксперт.

Сентябрь никогда не был дешёвым месяцем в Турции: в это время в Анталье устанавливается тёплая, не жаркая, комфортная погода, море максимально прогрето и можно не только купаться и загорать, но и осматривать достопримечательности, много передвигаясь по региону.