"Быстрей закрывайте! Больше действия, а не болтовни": в сети все больше обсуждают новое закрытие Турции

В выходные стало известно, что турецкие власти намерены ужесточить меры борьбы с коронавирусом в отношении российских туристов. А сегодня появилась информация, что дополнительные ограничения могут появиться и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России.

Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он заметил, что турецкие власти сейчас рассматривают вариант введения обязательного карантина для прибывающих россиян.

«Также такие сторонники ужесточения мер, как турецкие власти, Минздрав, элиты, настаивают на серьезных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения», - продолжил эксперт.

Мальцев добавил, что в Турции ждут в августе сокращения показателей по заражаемости коронавирусом в России. В этом случае ограничения не будут ужесточать, пояснил он.

И, что поразительно, в соцсетях развитие истории с закрытием границ с Турцией вполне поддерживают. По всей видимости, потому, что те, кто сейчас в Турции стремятся отдохнуть получше и в соцсетях не сидят.

«А по мне, пусть люди ломятся в Турцию и дальше, но только с подпиской о том, что выбираться оттуда будут самостоятельно! А то начнут самолеты гонять со слезами «они же наши»!» - пишет читатель.

«Да, а то вывозят потом этих «гуляк-отдыхалок» на самолетах МЧС за счет государства!» - вторит ему следующий комментатор.

«А вам не приходит в голову, что люди туда летят с обратным билетом и они обратный путь оплатили заранее? А кто их будет вывозить - чартеры, МЧС, военные, частные самолёты - их не должно волновать», - считает россиянин.

«Неплохо придумали, напугать Турцией, чтобы все ломанулись в Краснодарский край, а там их под угрозой штрафа обколют экспериментальным препаратом «Спутник V», - иронизирует москвич.

«Похоже, вакцинация не помогает нам при поездках, как везли, так и везём, как заражались, так и заражаются. Печалька...» - грустно замечает доктор.

«Закройте уже этот «рассадник» и у нас сразу упадёт число заразившихся. И не только Турцию...» - призывает уралец.

«Надо было и не открывать. Всех желающих лежать на турецком берегу вывозить туда и не возвращать. Так было бы правильно», - считает сибиряк.

«Быстрей закрывайте! Больше действий нужно, а не болтовни!» - призывает напоследок читатель.