Места Сусанина и первого Романова

Первым же пунктом программы – изюминка, бонус, а для некоторых и главная цель путешествия: именно здесь, в Молвитино/Сусанино, написал свою знаменитую картину «Грачи прилетели» художник Алексей Саврасов. Доминирующая на картине Воскресенская церковь незначительно перестраивалась после того, как в 1871 году ее увековечили в живописи, но колокольня осталась точно такой, как была. Отдельный квест – найти точку, с которой Саврасов писал картину. Поговаривают, что он делал это со второго этажа дома шапочника Чичагова. Некоторые считают, что Саврасов и вовсе поменял местами на холсте церковь и колокольню.

Самое удивительное, что именно здесь, в Сусанино, до сих пор водятся большие черные грачи. Во всяком случае, в других населенных пунктах Костромской и соседних областей видеть их не довелось, зато вокруг Воскресенской церкви было предостаточно. Некоторым удается увидеть пейзаж с грачиными гнездами – аккурат такими, какими их изобразил художник.

Музей в церкви

В этой самой Воскресенской церкви находится музей подвига Ивана Сусанина (официально: краеведческий музей). На вопрос об интересе к зданию со стороны РПЦ сотрудники музея говорят, что рано или поздно здесь будет воссоздан приход, но пока для выставки не нашли другого помещения. Так что, кто хочет оценить музейную коллекцию именно в «саврасовской» церкви, торопитесь. Потока туристов здесь нет, поэтому лучше предупредить музейщиков о вашем визите (тел. 8 (49434) 9-05-20). За час рассказывают все самое важное и интересное, от Смуты до списка повторивших в разные годы подвиг Сусанина (таковых набирается полсотни, но именно поступок Ивана раскрутили за три столетия правления рода Романовых). Посетителей мало, и кое-какие экспонаты можно аккуратно потрогать руками (например реальные кольчуги XVII века). Здесь же после экскурсии есть смысл попросить бумажную карту, где стрелками показано, куда ехать дальше.

Часовня в мертвой деревне

Первым делом советуют подъехать к часовне, построенной на предполагаемом месте дома Ивана Сусанина в бывшей деревне Деревеньки. Герой был старостой в Домнино, но родился именно в Деревеньках. Домов там и след простыл, сплошной лес да дорога к часовне. Никто и не вспомнит, когда деревни не стало: укрупнение шло еще до революции. Часовню построили в 1913 году, к 300-летию Дома Романовых. Она закрыта от вандалов и открывается для церковной службы только раз в год, 11 сентября, это День Усекновения главы Иоанна Предтечи и соответственно молитвенного поминовения Сусанина.

Болото, камень и тропа