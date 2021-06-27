Места Сусанина и первого Романова
Лето – время путешествий. В России немало мест, куда можно поехать, чтобы изучить и понять свою собственную историю. Например, Сусанинский район Костромской области.
Для многих горожан эти края – несусветная глушь, и именно поэтому Sobesednik.ru постарался рассказать, как, а самое главное, ради чего туда добираться.
Места, о которых пойдет речь, связаны с окончанием Смутного времени в России. Март 1613 года. После всей карусели вокруг русского трона с Лжедмитриями, Годуновыми и Шуйскими Земским собором наконец избран на царство 16-летний Михаил Федорович Романов. Польско-литовскому отряду, засланному под Кострому, чтобы захватить нового царя (эдакому спецназу XVII века, как говорят местные краеведы), было известно, что Михаил с матушкой жили в ее имении в селе Домнино. Уже почти подойдя к селу, они встретили старосту Домнино Ивана Сусанина, который взялся проводить их и увел подальше от села, в болота. Там Сусанин и принял смерть, там же сгинул иноземный отряд.
Чтобы посмотреть все сусанинские места, нужен автомобиль или, по крайней мере, велосипед, если его возможно довезти в автобусе. От Костромы до райцентра Сусанино (бывш. Молвитино, переименовано в 1939 году) – чуть больше 60 км.
«Грачи прилетели» в Сусанино
Первым же пунктом программы – изюминка, бонус, а для некоторых и главная цель путешествия: именно здесь, в Молвитино/Сусанино, написал свою знаменитую картину «Грачи прилетели» художник Алексей Саврасов. Доминирующая на картине Воскресенская церковь незначительно перестраивалась после того, как в 1871 году ее увековечили в живописи, но колокольня осталась точно такой, как была. Отдельный квест – найти точку, с которой Саврасов писал картину. Поговаривают, что он делал это со второго этажа дома шапочника Чичагова. Некоторые считают, что Саврасов и вовсе поменял местами на холсте церковь и колокольню.
Самое удивительное, что именно здесь, в Сусанино, до сих пор водятся большие черные грачи. Во всяком случае, в других населенных пунктах Костромской и соседних областей видеть их не довелось, зато вокруг Воскресенской церкви было предостаточно. Некоторым удается увидеть пейзаж с грачиными гнездами – аккурат такими, какими их изобразил художник.
Музей в церкви
В этой самой Воскресенской церкви находится музей подвига Ивана Сусанина (официально: краеведческий музей). На вопрос об интересе к зданию со стороны РПЦ сотрудники музея говорят, что рано или поздно здесь будет воссоздан приход, но пока для выставки не нашли другого помещения. Так что, кто хочет оценить музейную коллекцию именно в «саврасовской» церкви, торопитесь. Потока туристов здесь нет, поэтому лучше предупредить музейщиков о вашем визите (тел. 8 (49434) 9-05-20). За час рассказывают все самое важное и интересное, от Смуты до списка повторивших в разные годы подвиг Сусанина (таковых набирается полсотни, но именно поступок Ивана раскрутили за три столетия правления рода Романовых). Посетителей мало, и кое-какие экспонаты можно аккуратно потрогать руками (например реальные кольчуги XVII века). Здесь же после экскурсии есть смысл попросить бумажную карту, где стрелками показано, куда ехать дальше.
Часовня в мертвой деревне
Первым делом советуют подъехать к часовне, построенной на предполагаемом месте дома Ивана Сусанина в бывшей деревне Деревеньки. Герой был старостой в Домнино, но родился именно в Деревеньках. Домов там и след простыл, сплошной лес да дорога к часовне. Никто и не вспомнит, когда деревни не стало: укрупнение шло еще до революции. Часовню построили в 1913 году, к 300-летию Дома Романовых. Она закрыта от вандалов и открывается для церковной службы только раз в год, 11 сентября, это День Усекновения главы Иоанна Предтечи и соответственно молитвенного поминовения Сусанина.
Болото, камень и тропа
Огромный 60-тонный камень-монолит был установлен в живописном месте у обрыва, над тем самым Исуповским (Чистым) болотом, в 1988 году. Съезд к нему с дороги обозначен указателем. Сложно сказать, много ли еще в мире туристических табличек с описанием болота, но рядом с камнем таковая имеется. За камнем – смотровая площадка с лавочками, а вниз деревянным настилом уходит сусанинская тропа, оборудованная совсем недавно. За то, что именно так вел Сусанин «гостей», никто поручиться не может, но «примерно как-то так». Тропа длиной 2,5 км заканчивается у «красной сосны» – места, где, по преданию, погиб Иван. Болото настоящее, красивое, благородное, с торфяными разводами, хлюпающее под досками, которые хоть и в хорошем состоянии, но местами уже утоплены. Людей почти нет. Ветра в низине тоже. Сухие деревья, торчащие палками из болота. Мрачновато и жутковато.
Село Домнино
В бывшей вотчине Романовых, куда так стремился отряд интервентов, и в XXI веке теплится жизнь удаленного от цивилизации села: дети в сапогах, колодцы, покосившиеся избы… Подъехать следует к церкви Успения Пресвятой Богородицы (с 2004 года на этой же территории открыт женский монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев – то есть последних Романовых). Некоторые заезжие любители истории жаловались, что сестры-монахини не слишком доброжелательны. Но зайти в церковь можно. Она построена на том самом месте, где стоял дом матери первого Романова – Ксении Ивановны Шестовой. Польско-литовский отряд, кстати, зря стремился в Домнино: к моменту, когда молодого Романова не без труда уговорили на царство, они с матушкой укрывались в Ипатьевском монастыре, который конечно же тоже стоит посетить. Он находится в черте современной Костромы, и в числе прочего там можно взглянуть на палаты Романовых.
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Места Сусанина и первого Романова».