Что делать тем, кто купил туры у Mouzenidis Travel, который «уже все»?

Турагенты в социальных сетях обсуждают, как быть с турами, купленными у компании Mouzenidis Travel, которая приостановила обслуживание туристов. Представители рынка настроены пессимистично: компания еще не объявила себя банкротом, но, похоже, все идет к концу.

- Пока не понятно, будет банкротство или не будет, - говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Принимающая сторона вроде бы предпринимает какие-то действия, там очень сложная ситуация с наследством (владелец умер - прим.) и с оценкой наследства. Обслуживание туристов приостановлено по всем офисам.

Как отмечает Ломидзе, возврат денег может быть осуществлен как в досудебном порядке по договоренности с компанией, так и в судебном. Юристы компании «Юристы для бизнеса. Байбордин и партнеры» советует подавать иски сейчас, пока у туроператора еще есть значительные денежные средства.

Если туристы покупали путевку с перелетом регулярным рейсом, у них есть на руках билеты, и они, по крайней мере, могут улететь, но отель придется оплатить заново. Хуже если тур был на чартерах компании Ellinair, имеющей непосредственное отношение к Mouzenidis Travel, она, по словам Ломидзе, в данный момент не летает.

Если Mouzenidis Travel будет объявлен банкротом, туристы смогут обратиться в страховую компанию. Но есть мнение, что деньги за весь тур вернуть не получится.

О ситуации с Mouzenidis Travel сожалеют не только туристы, которые лишились отдыха, но и представители турбизнеса. Долгие годы компания оказывала качественные туристические услуги и была для россиян «окном в Элладу».