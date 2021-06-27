Не Турцией единой: где в пандемию отдохнуть заграницей дешево?

За два-пять дней до вылета можно купить путевки в Турцию по выгодной цене, они в два раза дешевле, чем в другие даты. Супер-цены в Турцию стартуют от 33 тысяч на двоих на 7 ночей. Но не только в турецкой Анталье можно отдохнуть дешево.

--Хорошие цены на Кипр как из Питера, так и из Москвы, -- говорит турагент Мария Гальцева. --Но там надо сдавать по прибытии ПЦР-тест.

В трехзвездочный отель на Кипре можно улететь из Москвы за 47 тысяч на двоих (на завтраках или в номер-студио с кухней), из Питера - за 44 тысячи.

Отдых в Тунисе на ближайшие даты стартует от 32 тысяч рублей на двоих.

--Есть туры в Грецию (о. Крит) из Москвы, - рассказывает агент. – Первый рейс должен быть 11 июля, он стоит 22 тысячи рублей на человека за 7 дней на завтраках. «Все включено» дороже — от 44 тысяч рублей на человека.

А вот в Болгарию путевки не купить, крупный туроператор снял все туры, в электронной системе их нет и, по словам Гальцевой, вероятно, этим летом уже и не будет.

--Если с пандемией все будет также, то горящие останутся, - говорит Мария Гальцева. – Но нужно понимать, что хорошие «пятерки» все разобраны.