Сегодня, в 14:06

Дневник отдыхающей в Турции: Домой

Недельный отпуск подошел к концу и пришло время возвращаться домой…к двойным ПЦР-тестам.

От моего отеля до аэропорта 15-20 минут и трансфер забирал меня последней. По логотипам на пляжных сумках я поняла, что остальные отдыхали в «пятерках».

В аэропорту Антальи, несмотря на +31 градус, комфортно, кондиционеры работают отлично. Туристы при входе натягивают защитные маски, но в зале приспускают их с носа. Сотрудник аэропорта проходит между рядами туристов и просит натянуть маски правильно, наши натягивают, но как только турок исчезает из поля зрения, снова приспускают на подбородок.

Очередь на стойке регистрации двигается стремительно, на паспортном контроле ее и вовсе нет, хотя рейсов из Антальи много. Как турки умеют так четко все организовать?

После всех обязательных мероприятий народ, как всегда, первым делом идет в Duty Free. Захожу вместе со всеми, но ничего не покупаю: аэропорт Антальи — один из самых дорогих, коробка лукума стоит от 10 евро, оливковое масло еще дороже.

В Шереметьево мы вернулись ко времени.

--Мы восемь часов ехали в автобусе (вероятно, до Каира — прим.), остановок мало, даже в туалет проблема выйти, -- рассказывал по телефону высокий, сильно загорелый мужчина. -- А теперь надо успеть до дома добраться и сделать ПЦР-тесты.

К счастью, мне до дома 40 минут на такси.

--Сейчас аэропорты — мертвые зоны, особо не заработаешь, - рассказал водитель Рамазан. -- Это не как раньше было, когда таксисты в аэропортах ночевали. Говорите, чартеры в Турцию летают? Не знаю, не заметил, пассажиров мало.

На следующий день я пошла в поликлинику делать ПЦР-тест, записалась на него за неделю без проблем. Второй нужно по-любому делать за деньги. Вчера вечером из лент новостей я узнала, что тесты по возвращению для вакцинированных отменили. В последний раз я так радовалась, когда нашла забытую заначку в куртке. 

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