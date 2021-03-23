Шопинг а Анталье: маски, низкие цены и хороший выбор

По-турецки я знаю всего три слова: «дурак» - остановка, «люфтен» - пожалуйста и «индирум» - скидки. Я, как и многие российские туристы, люблю шопинг в Анталье. Здесь можно на год закупиться вещами хорошего качества по низкой цене.

Шопиться я поехала в ТЦ «Террасити» и ТЦ «Марк Анталья»» - одни из самых популярных торговых центров. На входе в «Террасити» стоит охранник, который с помощью планшета фиксирует хес-ходы входящих. Нужно измерить температуру и пропустить вещи через металлоискатель. Все происходит быстро, и даже в пиковое время — восемь вечера — пробок нет.

На самом деле «индирум» в июле так себе, к концу сезона они будут намного лучше, да и в магазинах одежды представлены, в основном, летние коллекции. Цены впечатляют. Джинсы известной турецкой марки Colins стоят в три раза дешевле, чем в России, и для туристов сейчас есть предложение: покупаешь на 700 лир одежды, и тебе дают скидку на 150 лир, плюс 13% с покупки можно вернуть в аэропорту как такс-фри. Поэтому нужно не лениться и спрашивать о спецпредложениях.

В Анталье представлены как магазины турецких марок типа Koton и Waikiki, так и мировых брендов Levis, Max Mara,Tommy Hilfiger и прочих. Закупаться и в тех, и в других выгоднее, чем на родине, и не надо путать их с российскими версиями. Такое ощущение, что к нам свозят самый отстой.

В половине восьмого по громкой связи объявляют, что магазин закрывается, осталось 15 минут для примерки, и народ несется по залам, а потом выстраивается в огромные очереди.

В турецких ТЦ и бутиках на всех - маски, продавцы обязательно сделают замечание, если увидят в зале «безмасочного». Везде есть санитайзеры, а в ТЦ «Террасити» двери туалетов открываются бесконтактно. Подносишь руку к синей кнопке, и дверь сама открывается. Хорошая же штука в пандемию.