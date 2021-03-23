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Роспотребнадзор объяснил правила въезда в Россию из Абхазии при новой волне пандемии

Стало известно, нужно ли проходить обследование на Covid-19 после приезда из непризнанной республики.

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Фото: @Pixabay

Туристы, въезжающие из Абхазии в Россию, могут не проходить обследование на Covid-19, им также не нужно соблюдать самоизоляцию. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора, которое имеется в распоряжении Sobesednik.ru.

В ведомстве напомнили, что в марте 2020 года было утверждено постановление правительства РФ, которым временно ограничен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако документ не распространяется на россиян, въезжающих в Абхазию и граждан этой республики, въезжающих в Россию.

— Соответственно, после прибытия (из Абхазии в Россию) проходить обследование на Covid-19 не требуется, - сказано в документе.

Ранее власти соседней республики заявили, что не планируют ужесточать условия въезда россиян.

— На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить, — сообщили в министерстве туризма Абхазии.

В апреле Роспотребнадзор принял решение, что россияне, приезжающие из-за рубежа, обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

За последние сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 353 случаев. От Covid-19 умерли 654 пациента, наибольшее число жертв зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге - 106 и 100 соответственно.

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