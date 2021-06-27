Сегодня, в 10:54

Обман, кража и немного харрасмента

Дневник отдыхающей в Турции. Часть 3.

Я вовсе не идеализирую отдых в стране Эрдогана, тут тоже есть свои минусы, к которым нужно быть готовым и которые не исчезли с пандемией.

На неделе у двух подружек из Белоруссии украли из чемодана 100 долларов. Вынули одну из заначек, пока они отсутствовали в номере. Дальше классика жанра: девушки поехали в полицию, полицейские потребовали гида, мол, по-английски не понимаем, туристки ждали гида три часа, плюнули и уехали на экскурсию. В отеле до этого в отзывах о кражах не писали, но все когда-нибудь случается впервые.

Уборщицы не закрывают двери номеров во время уборки — заходи и забирай, что хочешь.

Турки, как известно, любят приставать к женщинам на улице, даже если не говорят ни по русски, ни по-английски. Тут просто, делаешь вид, что не понимаешь, разводишь руками, идешь прямо и не реагируешь. Другое дело, когда это приходит в отеле. Менеджер ресепшена Гюллент - лысенький худенький мужик лет 40 – оказался ловеласом. Он атаковали Ирину из Украины, звонил на вотсап, писал сообщения, предлагал ей конкретно секс и себя — свободного, «без жены и детей». Она показала мне эти сообщения. Ирина работает сиделкой в Польше, не отдыхала 30 лет, наконец вырвалась, и Гюллент ее совсем ее интересует. Женщина написала ему, что она не проститутка, но тот продолжил ей оказывать знаки внимания: то скажет что-нибудь, то дотронется до плеча... Мой гид саркастически улыбнулся и сказал, что в таких случаях надо вызывать полицию. С этим у них строго, и если бы Ирина все-таки вызвала полицию, думаю, у Гюллента были бы проблемы, а владельцам отеля жаловаться бесполезно.

Гюллент - персонаж вообще своеобразный, он все время врет про деньги, суммы за выселение из номера после 12.00 называет по возрастанию, неправильно сдает сдачу.... С таким нужно быть на чеку, и в Турции такое на каждом углу.

На днях к нам в отель заехали туристы из Пакистана и Сирии. Это улучшенная версия нашего Тагила. Тусуются у бассейна, кричат, прыгают в него, правда, как тагильские не бухают и не писают с бортиков. Сегодня в четыре утра один такой, пьяный в хлам, пытался вломиться в пустой соседний номер, а потом и в мой. После того, как я от ужаса, кричала в трубку, ресепшенист поднялся и сказал ему «Там живет русская, и она может вызвать полицию», гость аргументу внял и после небольших пререканий ушел.

В Анталье больше не буду брать отели на «всю включено», только на «завтраках» или апартаменты ближе к центру. Доступный олл-инклюзив с его публикой — это зло.


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