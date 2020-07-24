Советник главы Ростуризма рассказал, куда лучше отправиться в отпуск этим летом

- Естественно, с 22 го июня туристическое направление номер один - это Турция, по которой мы можем предлагать большой выбор отелей, разных цен, включая систему олл-инклюзив. Рейсы выполняются из 32 городов России, и что хорошо — ценовой диапазон самый разнообразный. Еще положительный момент — цены на Турцию не повышались, в валюте они такие же, как и были в 2019 году. Сейчас идет большой объем покупок туров в популярные отели, прежде всего - в бюджетные.

Помимо Турции, сейчас увеличены квоты по Греции, которая с 28 июня расширяет географию полетов — к Афинам, куда выполняется 14 рейсов в неделю, добавились аэропорты Крита, Родоса, Корфу, Салоников, Аракоса, Закинтоса.

Греция — фактически единственная страна, которая предлагает сейчас возможность получить шенгенгскую визу, а также признает наши российские вакцины и альтернативу — ПЦР-тест или справку о наличии антител после болезни.

На аналогичных условиях принимает туристов Кипр, Болгария, Хорватия. Число рейсов в эти страны постепенно увеличивается.

С 28 июня восстановлены полеты в болгарские Варну, Бургас и Софию. Конечно, рейсов пока не очень много. Также 29 июня откроются рейсы на Кипр — в Ларнаку и Пафос. Увеличивается количество полетов в Хорватию — это уже не только Загреб, добавились Дубровник и Сплит.

Зимой у нас были другие лидеры, которые открылись раньше — это Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика. Также все ждут возобления туров в Египет — пока есть рейсы только в Каир, но давно ожидается налаживание перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

А вот путешествия по России сейчас под вопросом из-за ограничений, которые вводятся.

С 1 июля власти Краснодарского края требуют ПЦР-тест для въезда в регион, а с 1 августа въезд будет возможен только по сертификату о вакцинации. Мы очень надеемся, что это решение будет скорректировано, и не надо будет делать временные решения по аннуляции туров.

Многих останавливают цены на зарубежные туры. Но цены точно такие же, как и были до пандемии, в 2019 году. Единственное, что поменялось — это курс валюты. Кроме того, не надо забывать, что не менее 1 млн 300 тысяч человек по ранее оплаченным турам не смогли отправиться в путешествие. Сейчас это будет сделать проще в те же даты, что они планировали в 2020году. Туристы, которые не смогли отправиться в Турцию с 15 апреля по 21 июня этого года, смогут перенести свои туры без доплат на осень, либо с доплатами в высокий сезон — поехать в июле-августе. В первый день в Турцию вылетело 78 рейсов, сейчас эта цифра увеличилась, в ближайшие недели в турецкую Анталию будет выполняться 150 рейсов. Объяснение очень простое — это безопасный отдых и доступные цены — тур на неделю на двоих стартует от 50 тысяч рублей, включая перелет.

Регина Сафина.



