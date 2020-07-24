Сладких цен на Турцию не будет

Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о возобновлении авиасообщения с Турцией. Что с ценами на путевки и на каких условиях можно улететь?

На фоне непростых политических отношений России с Турцией решение о возобновлении авиасообщения, в которое многие не верили, объяснимо. Российские курорты уже трещат от туристов, в Краснодарском крае до конца сентября распродано 90% отельного фонда, из-за повышенного спроса цены на Крым и Сочи сильно выросли.

В первые дни после новости о возобновлении авиасообщения цены на путевки колебались, и это нормально: выставляются рейсы, пересчитывается стоимость. В прошлом году после открытия Турции путевки подешевели, отельеры демпинговали и было много горящих предложений. В этом году, как говорят опрошенные «Собеседником» эксперты тур-отрасли, такого не будет.

– Цены будут такими, какие они заявлены в системе на весь сезон, – говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Сейчас средняя стоимость отдыха с перелетом на неделю на человека от 50 тысяч в отеле четыре звезды. Пока предпосылок для увеличения цен я не вижу, но если будет мегаспрос, превышающий объем перевозок, они, возможно, повысятся.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян уверен, что путевки подорожают. Пока отельеры не до конца понимают объем спроса и предлагают хорошие цены.

– Если вы хотите купить путевку на август или сентябрь выгодно, это лучше сделать до конца июня, – говорит он.

Турция принимает вакцинированных туристов без предварительного ПЦР-теста, но по возвращении на родину его придется сдать дважды. Кроме Турции, оперштаб открыл США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию. Цены на Кипр, куда россияне летали полулегально грузо-пассажирскими рейсами и который был чуть ли не единственной лазейкой на море за границей для среднего класса, тут же снизились.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Сладких цен на Турцию не будет».