"Лазейка" осталась только для богатых: почему подорожали туры на Кипр

Туры на Кипр подорожали на 25-30%, по оценке Sobesednik.ru. Еще меньше недели назад горящий тур на остров можно было купить за 35 тысяч рублей (семь ночей из расчета на одного человека), сегодня такое же предложение на ближайшие даты стоит 66 тысяч. Подорожали и туры с вылетом в июне. Что происходит?

– Произошло сокращение полетной программы на Кипр, – объясняет турагент Мария Гальцева. – Полеты на Кипр в рамках чартерных программ запрещены, летают грузопассажирские рейсы, и туроператоры не имеют права формировать туристический продукт и отправлять туристов, но делают это на свой страх и риск. Подорожание связано не только с увеличившимся спросом, но и с тем, что количество грузопассажирских рейсов сократили с двух до одного в неделю.

Турагент приводит пример: десять дней назад тур на Кипр, которые приобретали ее туристы, стоил 2086 евро, сегодня его цена уже 3400 евро. До последнего времени Кипр оставался чуть ли не единственной возможностью для россиян отдохнуть за границей у моря бюджетно, теперь и эта «лазейка» осталась только для богатых туристов. Отдых за рубежом становится привилегий избранных.