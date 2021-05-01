Итальянское консульство начнет обновлять истекшие туристические визы с 3 мая

В генеральном консульстве Италии в Москве сообщили о появившейся возможности продлить истекшие туристические визы (Шенгенская виза типа С), начиная с 3 мая. Это смогут сделать обладатели такой визы, срок действия которой истек в период с 1 января 2020 года и до нынешнего момента.

При этом визы можно будет получить только на период с 1 июня, уточняют на сайте дипломатического представительства.

«Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с действующими ограничениями, связанными с обеспечением безопасности в период пандемии COVID, срок выдачи виз может достигать 10 рабочих дней», — предупреждают на сайте генконсульства, отмечая также, что наличие туристической визы не означает разрешения на въезд из России, который ограничен в связи с эпидемией коронавируса. Все они продолжают сохраняться. Когда полеты в Италию будут возобновлены пока официально не объявлено. По словам посла Италии в России, это может произойти летом, когда граждан там привьют в достаточной мере. Впрочем, это также не означает, что россиянам не понадобиться сдавать тесты на ковид.