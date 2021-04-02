Минтранс: Заявления о подорожании авиабилетов "не основаны на данных всего рынка"

Пресс-служба Министерства транспорта опровергла заявление о серьезном подорожании авиабилетов на внутренние рейсы, пишет «РИА Новости».

Ранее «Известия» писали, что многие перевозчики в России не смогли удержать цены на билеты из-за накопившихся издержек за 2020 год и роста основных статей расхода.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — настаивают в Минтрансе и отмечают, что на ряд рейсов цены наоборот падают.

Это же в тексте «Известий» признает директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, но это не отменяет того, что, например, на рейсе «Москва — Набережные Челны» прирост ценника составил 121%, а от столицы до Томска долететь стоит почти в два раза дороже, чем в 2019 году (+91%). Почти такая же ситуация с Нижнекамском (+88%).