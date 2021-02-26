Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров

До 1 апреля или до середины апреля, в зависимости от туроператора, приобрети туристическую путевку на лето можно по акциям раннего бронирования. Многие туристы стараются воспользоваться этой возможностью, ведь цены в высокий сезон как правило выше, а выбор отелей и гостиниц меньше.

– Объем продаж раннего бронирования по России превышает показатели прошлого года. В том году раннее бронирование пришлось еще до локдауна и проходило очень активно, – рассказывает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров (АТОР).

Россияне бронируют туры в Краснодарский край, который остается лидером, и Крым. В приоритете у туристов 4-х и 5-звездочные отели, дорогие средства размещения.

Зарубежные направления, наоборот, не пользуются спросом. Основой объем раннего бронирования приходится на Турцию (регион Анталья).

– Мы думали, что в конце февраля будет аншлаг, но этого не случилось. Объясняется это ожиданиями туристов, что откроется еще что-то и сохраняющимися опасениями, что могут закрыть авиасообщение с уже открытыми странами, и турист останется с путевкой на руках, – говорит Ломидзе.

Любители Средиземноморья возлагают надежды на Кипр, который собирается принимать россиян с 1 марта и выдавать им визы. Но прямое авиасообщение с островом на возобновлено.

Цены в этом году на все традиционно подросли на 10% и многие туристы возлагают надежды на горящие туры. В прошлом году покупать горящие туры в Турцию было выгодно. Будут ли они в этом году, никто не знает, все зависит от баланса спроса и предложения.

– В прошлом году цены на Турцию были в принципе ниже цен 2019 года. Принимающей стороне нужно было, чтобы люди перестали бояться и хотели отдыхать, – объясняет исполнительный директор АТОР.