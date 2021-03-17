Открытие границ с Турцией и Болгарией: куда проще полететь россиянам

Турция изменила правила въезда, а Болгария собирается принять туристов уже 1 мая.

С 15 марта Турция отменила требование по заполнению бумажной анкеты на борту самолета для прибывающих в страну.

Теперь туристы, как сообщает Ассоциация туроператоров России, обязаны заполнить электронную анкету на сайте Минздрава Турции за 72 часа до прилета. Анкету нужно распечатать или сохранить на устройстве и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Если у вас нет электронной анкеты, на борт самолета вас просто не пустят.

Не отменяли в Турции и отрицательный ПЦР-тест, который должен быть сделан за 72 часа до прибытия в страну. Результаты исследования должны быть переведены на турецкий или английский язык.

Российские туристы продолжают надеяться на отмену обязательных тестов на коронавирус в апреле. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что снятие ограничений с 15 апреля возможно, если будет наблюдаться положительная динамика по коронавирусу в Турции. Решение будет зависеть и от темпов вакцинации в стране, из которой приезжают туристы.

Открыть границы обещает Болгария. На днях министр здравоохранения страны Костадин Ангелов сообщил, что Болгария вводит «зеленый сертификат» для туристов, которые предоставят справку о наличии антител на COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививке, в том числе российской вакциной.

«В этом случае иностранные гости смогут беспрепятственно въехать в Болгарию, им не потребуется проходить карантин», – сказал болгарский министр.

Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила Sobesednik.ru, что о правилах въезда в Болгарию для россиян и открытии границе в мае говорить пока рано. В официальных документах Болгарии российские туристы не упоминаются.