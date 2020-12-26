На въезде в Ивановскую область будут спрашивать ковидные справки

В Ивановской области возобновлена работа антиковидных кордонов, передает телеканал ОТР.

С 26 декабря по 8 ноября регион станет негостеприимным для туристов, но для своих обитателей по-прежнему будут открыты новогодние ярмарки, катки, горнолыжные комплексы, кафе и музеи.

Власти разрешили только транзитный проезд туристических автобусов. Для единолично въезжающих на территорию региона необходимо будет предоставить справку о наличии антител или отсутствии инфекции. Те, кто оными не владеет, обязаны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Полицейские посты организованы на всех трассах, соединяющих Ивановскую область с регионами. Усиленный контроль организуют на границе с Нижегородской областью, которая является четвертой в списке по приросту ковидных пациентов.