По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"

Церемония прошла в пятницу вечером под присмотром актёров Ингеборги Дапкунайте и Юрия Колокольникова.

Дапкунайте и Колокольников были ведущими церемонии, но собрать по случаю вручения сливки мирового турбизнеса в России не получилось по понятным причинам. Организаторы, однако, полны оптимизма и уверены, что через год в Москве пройдёт уже полноценная церемония. Об этом сказал в своём выступлении и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Российскую столицу признали лучшей на международной премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город» уже второй год подряд. Москву поддержали видеоприветствиями кинорежиссёр Никита Михалков и оперная певица Хибла Герзмава.

Оптимизм излучал прежде всего президент World Travel Awards Грэм Кук, который предпочёл не концентрироваться на том, что отрасль оказалась фактически парализованной:

– Я хотел бы обратиться к миллионам путешественников по всему миру, которые мечтают об отпуске и планируют свои поездки, – сказал он. – В 2020 году мировая индустрия туризма смогла мобилизовать свои силы, как возможно, никакая другая отрасль… Мы обрели твёрдую надежду и получили радостную новость касательно вакцины, способной уже весной следующего года возвратить в нормальное русло жизнь многих людей. Я могу с уверенностью сказать, что 2021-й год будет намного лучше нынешнего. Жажда к путешествиям ещё никогда не была столь велика. На вопрос, что вы первым делом сделаете, когда всё придёт в норму, люди отвечают, что будут бронировать билеты на отпуск.

World Travel Awards – премия с огромным числом номинаций. Помимо Москвы, премии получили Санкт-Петербург (в номинации «Лучшее туристское направление. Город культуры»; тронную речь по этому поводу произнёс директор Эрмитажа Михаил Пиотровский), Мальдивы, Мадрид, остров Мадейра, Сент-Люсия, авиакомпании, отели и представители туристического бизнеса.