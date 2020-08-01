"Интерфакс" опроверг данные о возобновлении авиасообщения со всеми странами

Информированный источник «Интерфакса» заявил, что речи о возобновлении авиасообщения со всем странами не идет. По его словам, этот процесс будет происходить постепенно, передает агентство. В авиакомпаниях об этом тоже не известно.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что на уровне вице-премьера Татьяны Голиковой проходит обсуждение возможности открыть все границы с 11 августа. Отмечалось, что решение пока не принято.

«Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно, исходя из принципов эпидемиологической безопасности и только на основе взаимности», — пояснил собеседник «Интерфакса».

Другой источник агентства в одной из ведущих авиакомпаний также подтвердил, что информации о возобновлении перелетов по линии властей не было: «На уровне обсуждений пока изучаются отдельные направления, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась и при этом там не против принять россиян. Но пока решений там нет», — добавил он.

Напомним, что в правительстве ранее настаивали на принципе взаимности при открытии границ. При этом Евросоюз пока не снимал ограничения на въезд из России.

С 1 августа авиасообщение восстановлено лишь с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией.