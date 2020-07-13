Венгрия готова открыть границы с Россией с 15 июля

Венгерское посольство объявило разрешение на въезд в страну граждан России с 15 июля.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Facebook посольства Венгрии в Москве, согласно решению венгерских эпидемиологических властей Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны – прим. Sobesednik.ru).

Граждане обеих стран, прибывающие из России, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии. Приезжим будет необходимо в течение 14 дней находиться на карантине.

«Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке», – сообщают в посольстве. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для России. Изначально Совет ЕС решил не вносить Россию в перечень государств, с которыми сообщество готово открыть границы. Новая редакция списка «безопасных» стран готовится к 15 июля.