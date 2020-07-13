Посольство Венгрии опровергло открытие границ с РФ. Въезд остается запрещен

Сообщение, что Венгрия готова открыть границы с Россией с 15 июля, оказалось некорректным, посольство страны официально опровергло его в своем Facebook. Предыдущий пост с ложными данными был удален.

С 15 июля корректировки будут внесены лишь в санитарные условия въезда в страну при сохранении всех запретов. Туристы из России по-прежнему не смогут попасть туда. «Границы не откроют. В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», — сообщили в посольстве РБК.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о процедуре, опубликованной в аккаунте посольства, по которой граждане РФ могли попасть в Венгрию с прохождением двухнедельного карантина, либо без него, если два теста за пять дней покажут отрицательный результат. Эта информация не соответствует действительности.