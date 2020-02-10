Бастрыкин поручил СК расследовать гибель детей из РФ в аварии катеров в Таиланде

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту столкновения двух катеров у острова Пхукет в Таиланде.

Напомним, что инцидент произошел утром, 10 февраля. Столкнулись два скоростных катера, на одном из которых находился только тайский экипаж, а на втором – 39 российских туристов. В результате инцидента пострадали более 20 граждан РФ. Кроме того, двое российских детей погибли.

В настоящее время СКР возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять данное расследование под свой контроль.