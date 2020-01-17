Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево

17 января в аэропорту Шереметьево торжественно открыли новый международный терминал С, который должен стать образчиком суперточности и стиля.

На строительство терминала ушло три года и 32 млрд рублей по партнерской программе софинансирования государства и бизнеса. Точность и оперативность работы должны обеспечить три взлетно-посадочных полосы, 60 кабин паспортного контроля, 74 стойки регистрации.

Для удобства пассажиров будут открыты 4 бизнес-зала (пока работают два — «Малевич» и «Шагал»), комната матери и ребенка площадью более 300 квадратов, паркинг на 2500 машиномест с 30-минутной бесплатной стоянкой, вся необходимая инфраструктура для комфорта маломобильных групп населения.

Что важно, открытие терминала С существенно разгружает соседствующий терминал B, который теперь будет обслуживать только внутренние рейсы. От «Аэроэкспресса» пассажиры добираются на «внутреннем метро» — железнодорожном монорельсе, который доставляет из южного в северный терминальный комплекс за четыре минуты. Поэтому общее время от «экспресса» до терминалов B и С — примерно семь минут.

Теперь о красоте: терминал выполнен в стиле конструктивизма, архитекторы вдохновлялись идеями Якова Чернихова, Эль Лисицкого, Константина Мельникова и Александра Родченко. О широте русской души и масштабе культурного наследия с самоварами, матрешками и гжелью забыть не дадут; арт-объекты и декоративные панно также интегрированы в интерьеры.

Открывали терминал массово: с ведущим Дмитрием Губерниевым, который прилетел с очередного соревнования по биатлону за четыре часа до открытия и улетал через пять часов, с характерными «косячками» сегодняшнего времени, как-то перепутать Шереметьево и Домодедово, представить министра — и исправиться, ведь он теперь и. о.

Из важного, что вспоминали первые лица на фоне клише официальных речей, церемоний награждения и перерезания ленточек, — это как 40 лет назад открывали первый международный терминал с посадочной зоной «Рюмка», и открытый терминал B снес ту самую «Рюмку» и ознаменовал старт ЧМ-2018. Так вот, терминал С — это первое событие такого масштаба, не приуроченное к какому-либо мероприятию, а созданное на перспективу.

И, как пообещали проектировщики и подрядчики, эта работа на опережение продолжится. В 2022 году в терминалы В и С придет железнодорожное сообщение, а в 2024 году начнется строительство второй очереди терминала С.

После официальной части гости терминала встретили первый рейс из Хельсинки. Встречали тоже многолюдно. Коллеги шутили, что, увидев столько камер, пассажиры могут побояться выходить в город.

Сами же пассажиры рассказали: о том, что самолет прилетит в новый терминал, они узнали из SMS-информирования и восприняли этот факт достаточно буднично, а за короткий срок выхода из самолета до зоны приема багажа оценить масштаб открытия они просто не успели.

Напомним, что Шереметьево входит в топ-10 крупнейших аэропортов-хабов Европы и за прошлый год принял почти 50 млн пассажиров.