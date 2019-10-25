Минтранс выделит авиакомпаниям ₽23 млрд компенсаций за подорожание керосина

Минтранс подготовил проект распоряжения о выделении российским авиакомпаниям компенсаций из-за роста цен на топливо.

Как отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, общая сумма этих компенсаций составит 23 млрд рублей, в то время как сами авиаперевозчики просили выделить им более 30 млрд.

По задумке Минтранса, компенсации полагаются 34 авиакомпаниям. При этом распределить выплаты министерство предлагает пропорционально деньгам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах.

«Ведомости» уточняют, что больше всего внутренних перевозок у Utair и S7. Однако предложение Минтранса окажется невыгодно «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям» и Nordwind, у которых доля международных перевозок — 50% и выше. Кроме того, чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly могут вообще не получить компенсаций.

Отмечается, что подготовленный ведомством проект уже был направлен министром транспорта Евгением Дитрихом в Минэкономики, Минфин и правительство. В Минфине изданию заявили, что получили предложение Минтранса. В Минэкономики и в правительстве пока никак не прокомментировали инициативу.