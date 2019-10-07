Авиакомпании просят у кабмина более 30 млрд для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в кабмин предложения по сдерживанию роста цен на билеты.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Известия». По данным издания, в письме, которое АЭВТ послала заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову и министру транспорта РФ Евгению Дитриху, авиакомпании предлагают несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания билетов. При этом все варианты предусматривают помощь из бюджета.

В частности, перевозчики просят правительство выделить им 8-9 млрд рублей в рамках демпфера, а также единовременно еще 23 млрд рублей.

«Перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосинаъ) с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо», — сообщил источник, знакомый с текстом документа.

По словам собеседника издания, Минтранс уже поддержал эти предложения АЭВТ.

Напомним, в начале сентября Sobesednik.ru писал о 10-процентном подорожании авиабилетов, которое спрогнозировали эксперты в 2019 году.