На Черноморском побережье появились комары-переносчики тропических лихорадок

Из Египта и Юго-Восточной Азии к берегам Черноморского побережья и Крыма переместились опасные комары, которые являются переносчиками тропических лихорадок, сообщают «Известия».

В исследовании популяции насекомых в южных регионах приняли участие Институт общей генетики имени Вавилова, МГУ и Московский государственный медуниверситет. Они обнаружили два вида комаров, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Роспотребнадзор уже сообщал, что на Кубани зафиксировано семь случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

Сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев связывает распространение опасных насекомых с глобальным потеплением. С повышением средней температуры переносчики тропических болезней могут распространиться по всей территории страны.

Для предотвращения эпидемий, по словам ученых, в Крыму и Краснодарском крае необходимо запастись вакцинами и провести ряд профилактических мероприятий. Жители могут способствовать сокращению популяции комаров, уменьшая территории пригодные для их размножения: емкости, в которых может накапливаться вода (шины, баки), свободно лежащий мусор и другое.

По словам сотрудницы Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Марии Орловой, глобальное потепление повлияет на эпидемиологическую ситуацию во всех государствах. «В глобальном масштабе человечество стоит на пороге серьезных необратимых изменений и вызовов именно со стороны паразитарных организмов. В перспективе, как мне кажется, каждому государству придется разрабатывать свой собственный комплекс мер по борьбе с биологическими угрозами», — говорит Орлова.