"Москва-Сити" оказался популярнее Кремля и Арбата среди пользователей Instagram

Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей столицы в Instagram.

Список опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Первое место в рейтинге занял деловой центр «Москва-Сити», отмеченный в Instagram 4,8 миллиона раз. На втором месте рейтинга оказалась Красная площадь, которой посвящено более 4,13 млн материалов. Далее в списке идет Арбат, упомянутый свыше 840 тысяч раз.

Также популярным местом у блогеров и фотографов остается комплекс ВДНХ, отпраздновавший на днях свое 80-летие. Ему посвящено более 1,9 миллиона публикаций, и отмечается, что это число быстро растет.

Также в списке оказались парк Царицыно (641 тысяча публикаций), здание МГУ на Воробьевых горах (около 800 тысяч), парк Коломенское (391 тысяча), Большой театр (333,5 тысячи) и музей-усадьба «Измайлово» (330 тысяч публикаций).