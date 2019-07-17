Депутаты предлагают разрешить предоставление бессрочного вида на жительство

Госдума приняла во втором чтении законопроект о получении иностранными гражданами вида на жительство в упрощенном порядке.

Речь идет о расширении и уточнении списка категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут получать разрешения на временное проживание и вид на жительство в России, передает ТАСС.

В первую очередь закон рассчитан на родившихся в РСФСР и имевших советское гражданство. Также он распространится на состоящих в браке с гражданином РФ, на участников госпрограммы по переселению соотечественников, на беженцев и получивших временное убежище в России. Вид на жительство смогут получить носители русского языка. Отдельно упоминаются лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР. Вид на жительство смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Законопроектом вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство. В настоящее время срок его действия ограничен пятью годами. При этом уточняется, что в течение двух лет после получения вида на жительство иностранный гражданин должен подтверждать факт своего проживания в России территориальным органам МВД.

Срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство сократится до четырех месяцев.