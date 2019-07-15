Опрос выявил, на самолетах какого производства предпочитают летать россияне

После крушения российского Superjet в Шереметьево 33% россиян заявили, что предпочли бы летать на иностранных лайнерах.

Об этом говорят данные ежеквартального опроса Сбербанка, проведенного после майской катастрофы с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Результаты исследования оказались в распоряжении РБК.

Опрос показал, что 33% респондентов отдали бы предпочтение лайнерам зарубежного производства — европейскому Airbus или американскому Boeing. Только 14% согласны путешествовать на отечественных самолетах. Большинству же россиян (53%) безразлично, какого производства будет самолет, на котором они полетят.

Кроме того, исследование показало, что россияне чаще выбирают лоукостеры — бюджетные авиакомпании, крупнейшей из которых в России является «Победа».

В опросе приняли участие 2,3 тысячи граждан в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тысяч человек.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 попал в аварию 5 мая, спустя несколько минут после вылета из Шереметьево. Экипаж запросил экстренную посадку из-за попадания молнии. Приземляясь, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.