Россиянин и его двухлетний сын погибли из-за упавшего на них дерева в Греции

Двое россиян стали жертвами мощного шторма, обрушившегося на северный греческий регион Халкидики.

Как передает местный интернет-портал Ta Nea, жертвами стихии в Греции стали не менее шести человек, в том числе двое россиян.

По данным издания, 39-турист из России и его двухлетний сын погибли из-за упавшего на них дерева возле отеля в Потидее.

Власти Греции сообщают о по меньшей мере 20 пострадавших в результате бедствия. Кроме того, десятки людей могут оставаться заблокированными в затопленных домах и лифтах.

Портал информирует о целых районах, которые оказались затоплены после удара стихии. Отмечается, что в Халкидики объявлен режим ЧС.