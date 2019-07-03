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Из трех городов Японии эвакуировали более 70 тысяч человек из-за ливней

Туризм
07:43, 03 июля 2019

Власти японского региона Кюсю дали указание о срочной эвакуации жителей трех городов из-за сильных ливней.

Об этом пишут японские СМИ. Уточняется, что речь идет об эвакуации городов Кагосима, Кирисима и Аира с общей численностью населения в 728 тысяч человек. Причиной эвакуации стили сильные продолжающиеся ливни.

Метеорологи предполагают, что до утра четверга, 4 июля, в регионе выпадет до 350 мм осадков. ПРи этом количество осадков в некоторых района Кюсю превысило 900 мм с минувшей пятницы, 28 июня.

Местных жителей просят быть готовыми к наводнениям и возможным оползням.

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