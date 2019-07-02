Несколько десятков россиян не могут вылететь из Праги из-за отмены рейсов

Чехия пообещала минимизировать негативные последствия для путешественников из-за отмены рейсов из России.

Напомним, ранее 2 июля Sobesednik.ru писал, что Чехия аннулировала разрешение на ряд рейсов из России, в частности, на рейсы компаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Отмечалось, что эти действия связаны с недовольством властей страны условиями транссибирских маршрутов, введенными Россией для чешских авиакомпаний.

Как сообщается на сайте Минтранса Чехии, к настоящему моменту власти страны согласились снять ограничения для российских перевозчиков до 7 июля после того, как российское транспортное ведомство разрешило «Чешским авиалиниям» выполнять рейсы Прага — Сеул по транссибирскому маршруту в те же сроки.

«Чешская сторона не пытается блокировать воздушное сообщение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков», — подчеркнули в Минтрансе Чехии, пообещав минимизировать негативные последствия для путешественников.

При этом «Коммерсант» со ссылкой на радиостанцию Radio Praha сообщает, что сейчас только в аэропорту имени Вацлава Гавела находятся десятки человек, которые не могут вылететь в Россию из-за отмены рейсов.