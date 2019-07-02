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Минтранс надеется решить вопрос с запретом рейсов в Чехию в самые сжатые сроки

Туризм
11:03, 02 июля 2019

Минтранс России надеется что вопрос об аннулировании разрешений на полеты в Чехию будет решен «в самые сжатые сроки».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в ночь на 2 июня чешские власти аннулировали разрешение на ряд рейсов из России, в частности, на рейсы компаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии».

Представитель Минтранса рассказал «Интерфаксу», что ведомство ведет переговоры с чешскими коллегами. «Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — подчеркнули в ведомстве. 

Источники агентства ранее сообщали, что Прага аннулировала разрешение на рейсы после того, как ей не удалось договориться с Москвой о постоянных разрешений для Czech Airlines летать по транссибирским маршрутам. Источники утверждают, что после того, как Прага попросила постоянное разрешение для Czech Airlines, Москва потребовала преференции для российских перевозчиков в ответ, однако стороны не смогли договориться. 

В результате Чехия снизила число допусков для российских перевозчиков «до формально паритетного принципа».

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